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04.03.2023  13:57   Рита Парфенова

Коли очікується вирішальна битва між ЗСУ та окупантами, розповів Буданов

Вирішальна та остання битва у війні Росії проти України відбудеться навесні 2023 року.

Кирило буданов

На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю USA TODAY, передає РЕДПОСТ.

Буданов припустив, що Україна і Росія зійдуться «навесні у вирішальній битві, і ця битва стане останньою перед закінченням цієї війни».

За його словами, до кінця весни у рф закінчаться «воєнні інструменти» для досягнення своїх цілей в Україні. Водночас детальніше він не пояснював, на чому ґрунтуються такі прогнози.

«Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєнь та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі заповнити ці втрати. Вона змінила свою військову субординацію», – сказав Буданов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що  заступник начальника управління Вадим Скібіцький дав оцінку стану бойових дій та спрогнозував подальшій розвиток ситуації.

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Источник:   USA TODAY
 Тэги:  буданов, війна, прогноз
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