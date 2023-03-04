Коли очікується вирішальна битва між ЗСУ та окупантами, розповів Буданов

Вирішальна та остання битва у війні Росії проти України відбудеться навесні 2023 року.
На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю USA TODAY, передає РЕДПОСТ.
Буданов припустив, що Україна і Росія зійдуться «навесні у вирішальній битві, і ця битва стане останньою перед закінченням цієї війни».
За його словами, до кінця весни у рф закінчаться «воєнні інструменти» для досягнення своїх цілей в Україні. Водночас детальніше він не пояснював, на чому ґрунтуються такі прогнози.
«Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєнь та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі заповнити ці втрати. Вона змінила свою військову субординацію», – сказав Буданов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що заступник начальника управління Вадим Скібіцький дав оцінку стану бойових дій та спрогнозував подальшій розвиток ситуації.
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