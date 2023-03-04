Рівень радіації у Харкові та області на 4 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 4 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,12 – 0,13 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 3 березня.
Комментариев: 0
День крайнощів - він може виявитися як надпродуктивним, так і не надто. Все залежатиме від того, чи зумієте ви вийти зі стану дрімотного спокою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
влажность:
давление:
ветер: