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04.03.2023  12:48   Рита Парфенова

Визначено володаря Кубка Героїв Харкова з футзалу

Команда комунального підприємства «Харківводоканал» стала дворазовим володарем Кубка Героїв Харкова з футзалу.

Володарем Кубка Героїв Харкова з футзалу стала команда КП Харківводоканал

Як повідомили РЕДПОСТ на підприємстві, протягом усього турніру спортсмени підприємства демонстрували високу майстерність і впевнено очолили турнірну таблицю.

«У вирішальному поєдинку наші футболісти зустрілися з другою командою ліги – «Тріоланом». У матчах попереднього етапу обмінялися перемогами, а тому в фіналі налаштувалися на запеклу та безкомпромісну боротьбу. У результаті, завдяки дублю найкращого бомбардира турніру Володимира Сірка, перемогли суперників з рахунком 2:1 і стали дворазовими володарями почесного трофею», - зазначив методист адміністративно-господарського управління Геннадій Аксьонов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначено переможців онлайн-конкурсу з воркауту «Сталеві м'язи». 



 


Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  спорт, футзал, харків
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