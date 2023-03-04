04.03.2023 12:48 Рита Парфенова

Визначено володаря Кубка Героїв Харкова з футзалу

Команда комунального підприємства «Харківводоканал» стала дворазовим володарем Кубка Героїв Харкова з футзалу.





Як повідомили РЕДПОСТ на підприємстві, протягом усього турніру спортсмени підприємства демонстрували високу майстерність і впевнено очолили турнірну таблицю.



«У вирішальному поєдинку наші футболісти зустрілися з другою командою ліги – «Тріоланом». У матчах попереднього етапу обмінялися перемогами, а тому в фіналі налаштувалися на запеклу та безкомпромісну боротьбу. У результаті, завдяки дублю найкращого бомбардира турніру Володимира Сірка, перемогли суперників з рахунком 2:1 і стали дворазовими володарями почесного трофею», - зазначив методист адміністративно-господарського управління Геннадій Аксьонов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначено переможців онлайн-конкурсу з воркауту «Сталеві м'язи».











