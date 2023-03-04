04.03.2023 12:14 Рита Парфенова

Наслідки обстрілів Харківщини документують слідчі (фото)

Протягом доби з 3 по 4 березня ворог не припиняв обстрілів мирного населення Харківщини.

Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, військові росії наносили удари прикордонним населеним пунктам Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Місто Куп'янськ протягом доби неодноразово перебувало під ворожим вогнем. Пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, заклад охорони здоров'я, господарчі споруди, гаражі. Обійшлося без постраждалих.





У місті Вовчанськ Чугуївського району також пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж. Постраждала 69-річна жінка, яка прямувала до села на велосипеді та попала під обстріл. Постраждала самостійно звернулась до лікарні.



Внаслідок обстрілу села Берестове Куп'янського району поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.





На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 березня 2023 року зафіксовано сім пожеж внаслідок обстрілів, вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.



