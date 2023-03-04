Внаслідок обстрілів у Харківській області сталося 7 пожеж: горів 5-поверховий будинок (фото)

Протягом доби з 3 по 4 березня 2023 року зафіксовано сім пожеж внаслідок обстрілів, вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 березня.
Одна з пожеж, спричинена ворожим обстрілом, сталася близько восьмої водини вечора у місті Куп’янську. В житловому 5-поверховому будинку горіли дві квартири на площі 30 кв.м. Вогонь локалізували о 20:29 та повністю ліквідували о 20:58. Жертв та постраждалих немає.
О 21:10 рятувальники з м. Вовчанська виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Горіли 2 господарчі споруди, прибудова до неї та дровник на загальній площі 150 кв.м. Вогонь локалізували о 21:55 та повністю ліквідували о 22:06. Жертв та постраждалих немає.
До того ж на місцях влучання ворожих снарядів без виникнення пожеж виявлені руйнації та пошкодження 4 житлових будівель, гаражу та котельні медичного закладу.
Загалом за добу з 3 по 4 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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