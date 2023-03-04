04.03.2023 09:42 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів у Харківській області сталося 7 пожеж: горів 5-поверховий будинок (фото)

Протягом доби з 3 по 4 березня 2023 року зафіксовано сім пожеж внаслідок обстрілів, вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 березня.

Одна з пожеж, спричинена ворожим обстрілом, сталася близько восьмої водини вечора у місті Куп’янську. В житловому 5-поверховому будинку горіли дві квартири на площі 30 кв.м. Вогонь локалізували о 20:29 та повністю ліквідували о 20:58. Жертв та постраждалих немає.



О 21:10 рятувальники з м. Вовчанська виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Горіли 2 господарчі споруди, прибудова до неї та дровник на загальній площі 150 кв.м. Вогонь локалізували о 21:55 та повністю ліквідували о 22:06. Жертв та постраждалих немає.

До того ж на місцях влучання ворожих снарядів без виникнення пожеж виявлені руйнації та пошкодження 4 житлових будівель, гаражу та котельні медичного закладу.

Загалом за добу з 3 по 4 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.



