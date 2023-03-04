04.03.2023 09:01 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: зруйновані будинки й медзаклад, є поранений

Протягом доби з 3 по 4 березня внаслідок обстрілів на Харківщині постраждала одна людина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Протягом доби з 3 по 4 березня під ворожий вогонь знову потрапили прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я. Без постраждалих.



У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок.



У с. Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 4 березня у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку.



