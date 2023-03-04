Обстріли Харківщини: зруйновані будинки й медзаклад, є поранений

Протягом доби з 3 по 4 березня внаслідок обстрілів на Харківщині постраждала одна людина.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я. Без постраждалих.
У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок.
У с. Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 4 березня у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку.
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