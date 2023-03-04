Під Харковом рибалка підірвався на розтяжці

Мешканець Чугуївського району загинув, підірвавшись на міні.
«Сьогодні зранку у с. Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку», В йдеться у повідомленні.
Мешканців Харківщині вкотре попереджують: в області залишається високою мінна небезпека. Слід утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані.
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