04.03.2023 08:22 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 4 березня

Військові рф не залишають планов наступу на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.

Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог обстріляв райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.



На Куп’янському напрямку противник безуспішно здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області.



