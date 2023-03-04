Про стан бойових дій у Харківській області на 4 березня

Військові рф не залишають планов наступу на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.
Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог обстріляв райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.
На Куп’янському напрямку противник безуспішно здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області.
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