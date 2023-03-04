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04.03.2023  08:22   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 4 березня

Військові рф не залишають планов наступу на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.

Війна в Україні

Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог обстріляв райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця,  Вовчанськ,  Бударки та Амбарне.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 березня під ворожий вогонь знову потрапили прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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