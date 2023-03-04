04.03.2023 07:30

4 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.

Всесвітній день інженерії святкується починаючи з 2020 року. Це професійне свято інженерів, науковців та винахідників було започатковано з ініціативи Всесвітньої федерації інженерних організацій та встановлено резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка відбулася у листопаді 2019 року в Парижі.



Тому День інженерії – це свято технічної думки та дії, свято всіх, хто забезпечує впевнений розвиток науково-технічного прогресу на планеті. Внесок інженерів у стратегічний потенціал кожної країни важко переоцінити, адже їхні відкриття дозволяють досягти високих цілей технологічного прогресу та змінити наше життя на краще.

Прикмети дня

Сьогодні – народне свято День Архіпу та Філімона. Святого Філімона в народі називали по-простому Філя Весняний. З цього дня весна все більше набирала чинності. Селяни спостерігали за тваринами: якщо пролетіла чайка, скоро буде льодохід; якщо зустрінеш у лісі білого зайця, значить, сніг неодмінно випаде ще; а от якщо зайці трапляються сірі – тепло не за горами. Якщо у цей день погода ще по-зимовому холодна, потрібно позичити щось із продуктів у рідних чи сусідів. Такий ритуал вважається символічним. Весна бачить порожні полиці та поспішає вступити у свої права.



У цей день було прийнято пекти хліб-коровай. Пригощати їм потрібно було не лише близьких, друзів та родичів, а також сиріт, безпорадних та жебраків. Вважалося, що хліб уособлює собою сонце та достаток. Щоб не потребувати майбутнього, його слід з'їсти повністю. Крихти, що залишилися, потрібно зібрати, присипати сіллю і кинути через ліве плече. Такий обряд дозволить сім'ї прожити у добробуті до наступної весни. Цього дня було заведено готувати багато різноманітних страв. Невеликий бенкет із запасів, що залишилися, означав, що зима дійсно закінчилася.

Також цього дня

У 1678 народився Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль. У величезному доробку Вівальді безліч опер, а також духовних творів. Проте як сучасники, і наступні покоління найвище ставили інструментальні твори Вівальді, передусім концерти.



1789 - Колегія виборців обрала Джорджа Вашингтона першим президентом США.



1813 - вперше в історії офіційних прийомів на церемонії інавгурації президента США Дж. Медісон було подано морозиво.



1824 – бостонський винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці гумові калоші. Американські фірми швидко налагодили масовий випуск «overshoes», тобто. верхнього взуття з вулканізованого каучуку. Новинка зустрічала жвавий попит у інших країнах.



1870 – народився Євген Патон, український академік – спеціаліст з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання та автор мосту Патона у Києві.



1877 – людство отримало можливість голосніше самовиражатися: американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон.



1880 – в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опубліковано першу у світі репродукцію фотографії.



1918 – Центральна Рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства в Україні.



1925 – народився Поль Моріа, видатний французький композитор, аранжувальник та диригент.



1949 – народився Володимир Івасюк (пом.1979), композитор, поет, основоположник української естрадної музики, Герой України.



1950 – на екрани США вийшов фільм Уолта Діснея Попелюшка – перший повнометражний анімаційний фільм.



1951 – народився Кріс Рі, британський співак, музикант, актор, автор знаменитих Road To Hell, Looking For The Summer, Josefine.



1955 - невелика японська фірма "Соні", новачок на ринку, розпочала випуск кишенькових транзисторних радіоприймачів.



1966 – Джон Леннон заявив, що ансамбль «Бітлз» став популярнішим, ніж Ісус Христос. У відповідь на цей шокуючий вислів у «біблійному поясі» (Південь та Середній Захід США) спалюються платівки із записами музики цього гурту.



1968 – тенісні авторитети проголосували за допуск професійних гравців до Вімблдону, насамперед відкритий лише аматорським гравцям.



1989 – утворено українське товариство «Меморіал».



2004 Цукерберг запустив Thefacebook за адресою thefacebook.com.

Іменини відзначають:

Антон, Архіп, Богдан, Варлаам, Василь, Давид, Денис, Дмитро, Євген, Іван, Ігнатій, Корнілій, Лев, Леонтій, Лука, Макар, Максим, Микита, Микола, Опанас, Пахом, Сава, Самсон, Сергій, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ярослав.



