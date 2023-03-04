4 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
Всесвітній день інженерії святкується починаючи з 2020 року. Це професійне свято інженерів, науковців та винахідників було започатковано з ініціативи Всесвітньої федерації інженерних організацій та встановлено резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка відбулася у листопаді 2019 року в Парижі.
Тому День інженерії – це свято технічної думки та дії, свято всіх, хто забезпечує впевнений розвиток науково-технічного прогресу на планеті. Внесок інженерів у стратегічний потенціал кожної країни важко переоцінити, адже їхні відкриття дозволяють досягти високих цілей технологічного прогресу та змінити наше життя на краще.
Сьогодні – народне свято День Архіпу та Філімона. Святого Філімона в народі називали по-простому Філя Весняний. З цього дня весна все більше набирала чинності. Селяни спостерігали за тваринами: якщо пролетіла чайка, скоро буде льодохід; якщо зустрінеш у лісі білого зайця, значить, сніг неодмінно випаде ще; а от якщо зайці трапляються сірі – тепло не за горами. Якщо у цей день погода ще по-зимовому холодна, потрібно позичити щось із продуктів у рідних чи сусідів. Такий ритуал вважається символічним. Весна бачить порожні полиці та поспішає вступити у свої права.
У цей день було прийнято пекти хліб-коровай. Пригощати їм потрібно було не лише близьких, друзів та родичів, а також сиріт, безпорадних та жебраків. Вважалося, що хліб уособлює собою сонце та достаток. Щоб не потребувати майбутнього, його слід з'їсти повністю. Крихти, що залишилися, потрібно зібрати, присипати сіллю і кинути через ліве плече. Такий обряд дозволить сім'ї прожити у добробуті до наступної весни. Цього дня було заведено готувати багато різноманітних страв. Невеликий бенкет із запасів, що залишилися, означав, що зима дійсно закінчилася.
У 1678 народився Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль. У величезному доробку Вівальді безліч опер, а також духовних творів. Проте як сучасники, і наступні покоління найвище ставили інструментальні твори Вівальді, передусім концерти.
1789 - Колегія виборців обрала Джорджа Вашингтона першим президентом США.
1813 - вперше в історії офіційних прийомів на церемонії інавгурації президента США Дж. Медісон було подано морозиво.
1824 – бостонський винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці гумові калоші. Американські фірми швидко налагодили масовий випуск «overshoes», тобто. верхнього взуття з вулканізованого каучуку. Новинка зустрічала жвавий попит у інших країнах.
1870 – народився Євген Патон, український академік – спеціаліст з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання та автор мосту Патона у Києві.
1877 – людство отримало можливість голосніше самовиражатися: американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон.
1880 – в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опубліковано першу у світі репродукцію фотографії.
1918 – Центральна Рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства в Україні.
1925 – народився Поль Моріа, видатний французький композитор, аранжувальник та диригент.
1949 – народився Володимир Івасюк (пом.1979), композитор, поет, основоположник української естрадної музики, Герой України.
1950 – на екрани США вийшов фільм Уолта Діснея Попелюшка – перший повнометражний анімаційний фільм.
1951 – народився Кріс Рі, британський співак, музикант, актор, автор знаменитих Road To Hell, Looking For The Summer, Josefine.
1955 - невелика японська фірма "Соні", новачок на ринку, розпочала випуск кишенькових транзисторних радіоприймачів.
1966 – Джон Леннон заявив, що ансамбль «Бітлз» став популярнішим, ніж Ісус Христос. У відповідь на цей шокуючий вислів у «біблійному поясі» (Південь та Середній Захід США) спалюються платівки із записами музики цього гурту.
1968 – тенісні авторитети проголосували за допуск професійних гравців до Вімблдону, насамперед відкритий лише аматорським гравцям.
1989 – утворено українське товариство «Меморіал».
2004 Цукерберг запустив Thefacebook за адресою thefacebook.com.
Антон, Архіп, Богдан, Варлаам, Василь, Давид, Денис, Дмитро, Євген, Іван, Ігнатій, Корнілій, Лев, Леонтій, Лука, Макар, Максим, Микита, Микола, Опанас, Пахом, Сава, Самсон, Сергій, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ярослав.
День крайнощів - він може виявитися як надпродуктивним, так і не надто. Все залежатиме від того, чи зумієте ви вийти зі стану дрімотного спокою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
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