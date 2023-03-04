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04.03.2023  10:02   Рита Парфенова

Затриманий колаборант, який під час окупації Харківщини будував блокпости та ремонтував техніку військовим рф

У Ізюмському районі Харківщини місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворозом з першого дня окупації села.

Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області СБУ викрила ще одного колаборанта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За словами речника СБУ, зловмисником виявився 45-річний мешканець з одного з сіл Ізюмського району, який негативно ставився до представників українських органів влади, правоохоронних структур та військовослужбовців Збройних Сил України.

З першого дня окупації села чоловік допомагав російським загарбникам:

  • віддавав рашистам бетонні стовпи, деревину, старі шини для будівництва блокпостів та інших фортифікаційних споруд. Ці материали чоловік сам возив окупантам на одному зі своїх чотирьох тракторів.
  • у своєму домовладінні, де були усі необхідні слюсарні інструменти та приладдя, лагодив техніку окупантів.

Крім того, наприкінці червня колаборант передав російським загарбникам у користування будинок свого односельця. Він добровільно повідомив окупантам, що цей маєток залишився без хазяїв, та фактично поселив туди на кілька місяців військовослужбовців країни-агресора.

Після деокупації району чоловік залишився у селі і сподівався уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та затримання колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ в черговий раз завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові.

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Источник:   facebook/Владислав Абдула
 Тэги:  сбу, колаборант, харків, агрессия россии
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