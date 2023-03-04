Затриманий колаборант, який під час окупації Харківщини будував блокпости та ремонтував техніку військовим рф

У Ізюмському районі Харківщини місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворозом з першого дня окупації села.
За словами речника СБУ, зловмисником виявився 45-річний мешканець з одного з сіл Ізюмського району, який негативно ставився до представників українських органів влади, правоохоронних структур та військовослужбовців Збройних Сил України.
З першого дня окупації села чоловік допомагав російським загарбникам:
Крім того, наприкінці червня колаборант передав російським загарбникам у користування будинок свого односельця. Він добровільно повідомив окупантам, що цей маєток залишився без хазяїв, та фактично поселив туди на кілька місяців військовослужбовців країни-агресора.
Після деокупації району чоловік залишився у селі і сподівався уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Викриття та затримання колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ в черговий раз завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові.
Комментариев: 0
День крайнощів - він може виявитися як надпродуктивним, так і не надто. Все залежатиме від того, чи зумієте ви вийти зі стану дрімотного спокою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
влажность:
давление:
ветер: