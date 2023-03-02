02.03.2023 17:34 Віталій Хінєвіч

У Харкові СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС

Служба безпеки в черговий раз завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Владислав Абдула повідомив, що мова йде про документацію Запорізької та Південноукраїнської АЕС. Вона має стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Ця документація зберігалася у Харківському інституті "Енергопроект", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проекти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а у сучасні роки проектувалися їхні модернізація і технічне переоснащення.

Оперативники спецслужби завчасно отримали інформацію про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною проектною установою. Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проектної документації АЕС, що створювало реальну загрозу нанесення шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України.

«За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проектного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка у свою чергу пов'язана зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії, власниками цього пакету стали зазначені фізичні та юридичні особи України.

В результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проектної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт»,- зазначив Владислав Абдула.

Наразі СБУ встановила виконавців та замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ознаками ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Слідчо-оперативні дії тривають.

Документування протиправної діяльності здійснюють співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харківській області виявила чоловіка , який при окупантах фабрикував справи проти українців.



