25.02.2023 10:01 Віталій Хінєвіч
СБУ у Харківській області виявила чоловіка, який при окупантах фабрикував справи проти українців
Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
Зловмисників виявився мешканець міста Куп'янська, яке на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримало окупантів.
Під час окупації населеного пункту він добровільно пішов на співпрацю з ворогом влаштовуючись до створеного агресором «управління внутрішніх справ».
Його призначили «експертом» у складі «експертно-криміналістичного відділення» окупаційного органу.
На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні. Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних рашистам «експертних висновків».
За це колаборант щомісячно одержував «зарплату» в російських рублях. Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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