25.02.2023 10:01 Віталій Хінєвіч

СБУ у Харківській області виявила чоловіка, який при окупантах фабрикував справи проти українців

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисників виявився мешканець міста Куп'янська, яке на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримало окупантів.

Під час окупації населеного пункту він добровільно пішов на співпрацю з ворогом влаштовуючись до створеного агресором «управління внутрішніх справ».

Його призначили «експертом» у складі «експертно-криміналістичного відділення» окупаційного органу.

На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні. Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних рашистам «експертних висновків».

За це колаборант щомісячно одержував «зарплату» в російських рублях. Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



