25.02.2023 10:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали громадянина з порошкоподібною речовиною

На Індустріальному проспекті увагу правоохоронців привернув чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Вдень 24 лютого увагу поліцейських привернув чоловік, який поводився підозріло. Він постійно озирався та, помітивши правоохоронців, змінив напрямок руху. При спілкуванні громадянин помітно нервував.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка два поліетиленових пакета з порошкоподібною речовиною схожу на наркотичну. Громадянин зізнався, що це наркотики, які він придбав з метою подальшого збуту.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.



