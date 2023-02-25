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25.02.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

У Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків (фото)

Відкриття фотовиставки «Харків 2022. Слідами війни» відбулося у п'ятницю, 24 лютого, передає кореспондент РЕДПОСТ.

У Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків
Фото: Dariusz Bloch / expressbydgoski.pl 
 
У польському місті Бидгощі пройшла низка заходів, спрямованих на підтримку України у боротьбі з російськими окупантами.
 
До експозиції фотовиставки увійшли фотографії Харкова до та під час бойових дій. Автором фотографій є харківський фотограф та графічний дизайнер Василь Голосний.
 
У Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків
 
Фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні проводить фотофіксацію злочинів окупантів, створюючи знімки руйнувань та бід, які завдає російський окупант.
 
Під час заходів на балконі мерії було вивішено український прапор. Свічки були запалені і біля пам'ятника Боротьбі та мучеництву Бидгощської землі.
 
У Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків
 
Фотовиставку буде відкрито до 31 березня.
 
 

Тэги:  харків, виставка, польща, агрессия россии
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