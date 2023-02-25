25.02.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

У Польщі відкрилася виставка про воєнний Харків (фото)

Відкриття фотовиставки «Харків 2022. Слідами війни» відбулося у п'ятницю, 24 лютого, передає кореспондент РЕДПОСТ.



Фото: Dariusz Bloch / expressbydgoski.pl Фото: Dariusz Bloch / expressbydgoski.pl

У польському місті Бидгощі пройшла низка заходів, спрямованих на підтримку України у боротьбі з російськими окупантами.

До експозиції фотовиставки увійшли фотографії Харкова до та під час бойових дій. Автором фотографій є харківський фотограф та графічний дизайнер Василь Голосний.

Фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні проводить фотофіксацію злочинів окупантів, створюючи знімки руйнувань та бід, які завдає російський окупант.

Під час заходів на балконі мерії було вивішено український прапор. Свічки були запалені і біля пам'ятника Боротьбі та мучеництву Бидгощської землі.

Фотовиставку буде відкрито до 31 березня.



