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17.09.2022  15:43   Рита Парфенова

Виставка світлин зруйнованого війною Харкова фотографа Василя Голосного відкрилася у польському Вроцлаві

У Національному музеї польського міста Вроцлав відкрилася фотовиставка «Харків 2022. Сліди війни».

фотовиставка Харків 2022. Сліди війни відкрилася у Вроцлаві

Як передає РЕДПОСТ, на виставці представлені фото Харкова до и після повномасштабної збройної агресії рф. На прикладі одних і тих самих локацій, як змінилося наше рідне місто під час війни 2022 року.

Усі фотороботи виконані харківським фотографом Василем Голосним. Він задокументував злочини російської армії з початку війни, за що отримав почесну нагороду мера Харкова.

Виставка відкрилася 17 вересня – в річницю радянського вторгнення в Польщу 1939 року. І буде експонуватися до кінця листопада.

фотовиставка Харків 2022. Сліди війни відкрилася у Вроцлаві

фотовиставка Харків 2022. Сліди війни відкрилася у Вроцлаві

Нагадаємо, 17 вересня у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.

Тэги:  выставка, харьков
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