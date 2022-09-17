17.09.2022 15:43 Рита Парфенова

Виставка світлин зруйнованого війною Харкова фотографа Василя Голосного відкрилася у польському Вроцлаві

У Національному музеї польського міста Вроцлав відкрилася фотовиставка «Харків 2022. Сліди війни».

Як передає РЕДПОСТ, на виставці представлені фото Харкова до и після повномасштабної збройної агресії рф. На прикладі одних і тих самих локацій, як змінилося наше рідне місто під час війни 2022 року.



Усі фотороботи виконані харківським фотографом Василем Голосним. Він задокументував злочини російської армії з початку війни, за що отримав почесну нагороду мера Харкова.



Виставка відкрилася 17 вересня – в річницю радянського вторгнення в Польщу 1939 року. І буде експонуватися до кінця листопада.

Нагадаємо, 17 вересня у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.