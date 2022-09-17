Виставка світлин зруйнованого війною Харкова фотографа Василя Голосного відкрилася у польському Вроцлаві

У Національному музеї польського міста Вроцлав відкрилася фотовиставка «Харків 2022. Сліди війни».
Як передає РЕДПОСТ, на виставці представлені фото Харкова до и після повномасштабної збройної агресії рф. На прикладі одних і тих самих локацій, як змінилося наше рідне місто під час війни 2022 року.
Усі фотороботи виконані харківським фотографом Василем Голосним. Він задокументував злочини російської армії з початку війни, за що отримав почесну нагороду мера Харкова.
Виставка відкрилася 17 вересня – в річницю радянського вторгнення в Польщу 1939 року. І буде експонуватися до кінця листопада.
Нагадаємо, 17 вересня у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.
Комментариев: 0
Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: