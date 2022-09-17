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17.09.2022  16:59   Рита Парфенова

Як рф постачає ЗСУ бойову техніку в Харківській області (фото)

Збройні сили показали нові бойові трофей, зіабрані на ланах Харківщини.

Новини Харкова: нові бойові трофеї ЗСУ

російська федерація продовжує впевнено "постачати" зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ. Про це розповіли в Генштабі, передає РЕДПОСТ.

Українські військові продемонструвли чергову російську військову техніку та боєприпаси, кинуті під час відступу з Харківської області російськими солдатами.

30 ОМБр отримала свою «поставку» на Ізюмському напрямку: панцерники у гарному стані, БМП, МТЛБ, велика кількість боєприпасів.

Новини Харкова: нові бойові трофеї ЗСУНовини Харкова: нові бойові трофеї ЗСУНовини Харкова: нові бойові трофеї ЗСУ

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  трофей, оружие, деоккупация, харьков, агрессия россии
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