17.09.2022 16:59 Рита Парфенова

Як рф постачає ЗСУ бойову техніку в Харківській області (фото)

Збройні сили показали нові бойові трофей, зіабрані на ланах Харківщини.

російська федерація продовжує впевнено "постачати" зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ. Про це розповіли в Генштабі, передає РЕДПОСТ.



Українські військові продемонструвли чергову російську військову техніку та боєприпаси, кинуті під час відступу з Харківської області російськими солдатами.



30 ОМБр отримала свою «поставку» на Ізюмському напрямку: панцерники у гарному стані, БМП, МТЛБ, велика кількість боєприпасів.