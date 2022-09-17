17.09.2022 17:52 Рита Парфенова

Ворог обстріляв населені пункти під Харковом (фото)

Близько полудня 17 вересня рашисти обстріляли Харківську область - є прильоти у Чугуєві, Башкірівці, Кам'яній Ярузі та у Кочетку.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

У Чугуєві потрапили у житлові будинки - постраждали двоє жительниц цього будинку - 78-річна жінка та 11-річна дівчина.



У дівчини травматична ампутація лівої стопи, від отриманих травм вона загинула у лікарні.

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За попередніми даними, обстріл рашисти вели з ЗРК «С300».

Нагадаємо, близько другої години ночі 17 вересня окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.