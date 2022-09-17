Ворог обстріляв населені пункти під Харковом (фото)

Близько полудня 17 вересня рашисти обстріляли Харківську область - є прильоти у Чугуєві, Башкірівці, Кам'яній Ярузі та у Кочетку.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
У Чугуєві потрапили у житлові будинки - постраждали двоє жительниц цього будинку - 78-річна жінка та 11-річна дівчина.
У дівчини травматична ампутація лівої стопи, від отриманих травм вона загинула у лікарні.
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За попередніми даними, обстріл рашисти вели з ЗРК «С300».
Нагадаємо, близько другої години ночі 17 вересня окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.
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