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17.09.2022  17:52   Рита Парфенова

Ворог обстріляв населені пункти під Харковом (фото)

Близько полудня 17 вересня рашисти обстріляли Харківську область - є прильоти у Чугуєві, Башкірівці, Кам'яній Ярузі та у Кочетку.

Новини Харькова: ворог обстріляв Чугуєв, Башкіровку, Кам'яну Яругу та Кочеток

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

У Чугуєві потрапили у житлові будинки - постраждали двоє жительниц цього будинку - 78-річна жінка та 11-річна дівчина.

У дівчини травматична ампутація лівої стопи, від отриманих травм вона загинула у лікарні.

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За попередніми даними, обстріл рашисти вели з ЗРК «С300».

Нагадаємо, близько другої години ночі 17 вересня окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.

Новини Харькова: ворог обстріляв Чугуєв, Башкіровку, Кам'яну Яругу та Кочеток

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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