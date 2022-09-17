17.09.2022 18:58 Рита Парфенова

У Харкові заради наживи до смерті забили літнього чоловіка

Зловмисниками виявилися 22 та 24-річні мешканці Харкова. За скоєння злочинів їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Вбивство сталося в Основ'янському районі Харкова, передає РЕДПОСТ. 12 вересня правоохоронцям повідомили про знайдете в будинку тіло 68-літнього чоловіка зі слідами насильницької смерті.



Поліцейські встановили, що до будинку харків’янина прийшли двоє чоловіків. Вони нанесли господарю житла смертельні тілесні ушкодження. Впевнившись, що чоловік не дихає, зловмисники заволоділи його електроінструментом та мобільним телефоном.



Протягом доби обидва нападники були викриті працівниками карного розшуку відділу поліції.



За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.



15 вересня чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів.

Нагадаємо, правоохоронці Харкова затримали громадянку росії за вбивство свого коханця.