    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові заради наживи до смерті забили літнього чоловіка
17.09.2022  18:58   Рита Парфенова

У Харкові заради наживи до смерті забили літнього чоловіка

Зловмисниками виявилися 22 та 24-річні мешканці Харкова. За скоєння злочинів їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Новини Харкова: заради наживи до смерті забили літнього чоловіка

Вбивство сталося в Основ'янському районі Харкова, передає РЕДПОСТ. 12 вересня правоохоронцям повідомили про знайдете в будинку тіло 68-літнього чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що до будинку харків’янина прийшли двоє чоловіків. Вони нанесли господарю житла смертельні тілесні ушкодження. Впевнившись, що чоловік не дихає, зловмисники заволоділи його електроінструментом та мобільним телефоном.

Протягом доби обидва нападники були викриті працівниками карного розшуку відділу поліції.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкції  статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

15 вересня чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів.

Нагадаємо, правоохоронці Харкова затримали громадянку росії за вбивство свого коханця.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  убийство, ограбление, смерть, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Армія Окупанти на Харківщині вбивають друг друга та мріють втекти з війни (відео) 24.08 Надзвичайні події Росіянка у Харкові вбила свого коханця (фото) 20.08 Надзвичайні події Під Харковом засуджено винуватця кривавої розправи над пасією (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 