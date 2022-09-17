17.09.2022 20:17 Рита Парфенова

У смт Козача Лопань знайшли в’язницю, де окупанти катували людей (фото)

У деокупованому селищі Козача Лопань на Харківщині слідчі знайшли підвал, у якому російські окупанти катували цивільних людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, встановлено, що під час окупації населеного пункту Козача Лопань представники рф створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних.



17 вересня керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) проведено огляд у приміщенні так званої «Народної міліції смт Козача Лопань».

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних мешканців.



Також встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань. Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.





Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, окупанти в Харківській області тримали у підвалі підлітків.