17.09.2022 21:15 Рита Парфенова

Чоловік обкрадав розбиті ракетами будинки під Харковом (фото)

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні серії крадіжок зі зруйнованих в результаті ракетних ударів домівок сусідів.

Як передає РЕДПОСТ, поліцейські Люботина викрили 20-річного місцевого мешканця у скоєнні серії крадіжок зі зруйнованих в результаті ракетних ударів домівок сусідів. Правоохоронці довели, що у липні та серпні щонайменьше чотири рази чоловік виносив з домоволодінь сусідів вироби з металу та побутову техніку. Загальна сума збитків, спричинених потерпілим становить понад 3800 гривень.





Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу чоловіку.

Нагадаємо, у Харькові патрульні затримали чоловіків, які проникли до зруйнованої будівлі з метою крадіжки.