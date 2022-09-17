Чоловік обкрадав розбиті ракетами будинки під Харковом (фото)

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні серії крадіжок зі зруйнованих в результаті ракетних ударів домівок сусідів.
Як передає РЕДПОСТ, поліцейські Люботина викрили 20-річного місцевого мешканця у скоєнні серії крадіжок зі зруйнованих в результаті ракетних ударів домівок сусідів. Правоохоронці довели, що у липні та серпні щонайменьше чотири рази чоловік виносив з домоволодінь сусідів вироби з металу та побутову техніку. Загальна сума збитків, спричинених потерпілим становить понад 3800 гривень.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу чоловіку.
Нагадаємо, у Харькові патрульні затримали чоловіків, які проникли до зруйнованої будівлі з метою крадіжки.
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