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17.09.2022  21:15   Рита Парфенова

Чоловік обкрадав розбиті ракетами будинки під Харковом (фото)

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні серії крадіжок зі зруйнованих в результаті ракетних ударів домівок сусідів.

Новини Харкова: мешканець Люботина обкрадав зруновані домівки сусідів

Як передає РЕДПОСТ, поліцейські Люботина викрили 20-річного місцевого мешканця у скоєнні серії крадіжок зі зруйнованих в результаті ракетних ударів домівок сусідів. Правоохоронці довели, що у липні та серпні щонайменьше чотири рази чоловік виносив з домоволодінь сусідів вироби з металу та побутову техніку. Загальна сума збитків, спричинених потерпілим становить понад 3800 гривень.

Новини Харкова: мешканець Люботина обкрадав зруновані домівки сусідів

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів,  передбачених ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу чоловіку.

Новини Харкова: мешканець Люботина обкрадав зруновані домівки сусідів

Нагадаємо, у Харькові патрульні затримали чоловіків, які проникли до зруйнованої будівлі з метою крадіжки.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кража, полиция, харьков
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