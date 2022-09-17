На масовому похованні в Ізюмі продовжують ексгумацію тіл

На сьогодні експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають.
Масові поховання у лісосмузі в Ізюмі налічують більше 450 могил. За словами місцевих мешканців, померлих вони ховали самостійно. Не у всіх вони могли встановити анкетні дані, тому підписували номерами.
Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області знаходять масові поховання людей.
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