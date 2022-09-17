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17.09.2022  21:35   Рита Парфенова

На масовому похованні в Ізюмі продовжують ексгумацію тіл

На сьогодні експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі.

Новини Харкова: правоохоронці ексгумують тіла на масовому похованні в Ізюмі

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають.

Масові поховання у лісосмузі в Ізюмі налічують більше 450 могил. За словами місцевих мешканців, померлих вони ховали самостійно. Не у всіх вони могли встановити анкетні дані, тому підписували номерами.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Вилучені тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи. Спеціалісти встановлюватимуть причини смерті. особи невпізнаних загиблих, будуть призначені експертизи ДНК. Після проведення усіх слідчих дій померлих поховають належним чином.

Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області знаходять масові поховання людей.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  поховання, ізюм, харків, агресія росії
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