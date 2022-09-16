16.09.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Убивства дітей та жінок: що відбувається на місці масових поховань людей в Ізюмі

У місті Ізюм Харківської області, знаходять масові поховання людей.



Убивства дітей та жінок: що відбувається на місці масових поховань людей в Ізюмі



Про це повідомив журналістам Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Передає РЕДПОСТ

Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що виявлено місце масового поховання людей, зокрема, тіла українських військовослужбовців. Перед вбивством українських військових катували, їм зав'язували руки мотузками за спиною, після чого впритул убивали.

Також виявлено поховання цивільного населення.

«Я особисто подивився. Сім'я:батько-1988 року народження, дружина-1991, їх маленька донечка – 2016 року народження та їхні батьки. Вони лежать поруч. За свідченнями місцевих жителів, вони загинули внаслідок авіаудару російського літака. Це було під час того, як російські війська наступали на місто Ізюм та намагалися його захопити», - розповів Дмитро Лубінець.

Крім цього Дмитро Лубінець повідомив, що протягом двох днів він побачив дві катувальні в місті Балаклія Харківської області. Також виявлено катувальні в місті Ізюм.

«Це вкотре підтверджує той факт, що російська федерація на території України робить геноцид. Це вбивства дітей та жінок, цивільного населення. Це масова руйнація громадянської інфраструктури. Я впевнений, що схожа ситуація у всіх містах, які тимчасово перебували під окупацією або тимчасово перебувають під нею»,- повідомив Дмитро Лубінець.

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, система залякування місцевого населення одна і та ж. Відкриття катівні, відкриття військової комендатури, масові тортури, вбивства як цивільних, так і українських військових.

«Це є свідченням того, що російська федерація порушує всі Женевські конвенції. І не дарма, ми вкотре порушуємо питання, що стосується визнання російської федерації країною терористом. Так діють виключно терористи», - наголосив Дмитро Лубинець.

Крім цього, він зазначив, що поховано сотні людей, проте точна цифра буде відома за кілька днів.

«Через кілька днів ми одержимо остаточну цифру, саме закатованих у цьому місці. Якщо говорити про деокуповані території Харківської області, то це може бути більше тисячі громадян України», - розповів журналістам Дмитро Лубінець.

Наразі на місці масових поховань українців працюють правоохоронці, проводяться слідчі дії.

«Дуже велика кількість представників Національної поліції України працює, прокуратури, слідчі, СБУ, Офіс Генерального прокурора України. Усі зараз працюють над тим, щоб максимально швидко юридично зафіксувати факти злочинних дій окупаційної «влади», військових російської федерації», - розповів про роботу правоохоронних органів Дмитро Лубінець.

Крім цього, він розповів, що місця поховань окупанти замінували.

"Було знайдено дуже багато замінувань, так званих розтяжок з бойовими гранатами", - зазначив Дмитро Лубінець.