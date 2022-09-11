У Харкові в зруйнованому обстрілами будинку затримали мародерів

У Харькові патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, проникли до зруйнованої будівлі з метою крадіжки.
Про крадіжку правоохоронцям повідомили перехожі, передає РЕДПОСТ.
Вдень 10 вересня на лінію 102 надійшов виклик про двох підозрілих, які виносять речі з пошкодженої в результаті ворожого обстрілу будівлі. Поліцейські негайно вирушили на місце.
Патрульні виявили та затримали двох громадян, які мали з собою речі які, ймовірно, вони викрали.
Поліцейські затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, раніше на проспекті Гагарина в Харкові затримали двох мародерів, які здійснили крадіжку зі зруйнованої будівлі.
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