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11.09.2022  11:48   Рита Парфенова

У Харкові в зруйнованому обстрілами будинку затримали мародерів

У Харькові патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, проникли до зруйнованої будівлі з метою крадіжки.

Про крадіжку правоохоронцям повідомили перехожі, передає РЕДПОСТ.

Вдень 10 вересня на лінію 102 надійшов виклик про двох підозрілих, які виносять речі з пошкодженої в результаті ворожого обстрілу будівлі. Поліцейські негайно вирушили на місце.

Патрульні виявили та затримали двох громадян, які мали з собою речі які, ймовірно, вони викрали.

Поліцейські затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, раніше на проспекті Гагарина в Харкові затримали двох мародерів, які здійснили крадіжку зі зруйнованої будівлі.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кража, мародер, харьков, полиция
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