Фото наслідків ракетного удару по спорткомплексу у Харкові

Вночі 11 вересня військві рф завдали ракетний удар по Харкову.
Вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Ракета влучила у землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна та пошкоджено дах.
Внаслідок ракетного удару утворилась воронка діаметром майже 9 метрів та глибиною 4 метри.
Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.
Нагадаємо, за даними ХОВА, вночі 11 вересня обстрілів м. Харків не зафіксовано.
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