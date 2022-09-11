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11.09.2022  12:04   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по спорткомплексу у Харкові

Вночі 11 вересня військві рф завдали ракетний удар по Харкову.


Фото: Василь Голосний

Вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Ракета влучила у землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна та пошкоджено дах.

Внаслідок ракетного удару утворилась воронка діаметром майже 9 метрів та глибиною 4 метри.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Нагадаємо, за даними ХОВА, вночі 11 вересня обстрілів м. Харків не зафіксовано.

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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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