11.09.2022 13:20 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 11 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 11 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легкових авто;

«Угринів» - 80 легкових авто;

«Рава-Руська» - 12 автобусів;

«Грушів» - 45 легкових авто, 2 автобуси;

«Краківець» - 40 легкових авто;

«Шегині» - 3 автобуси.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легкових авто;

«Лужанка» - 5 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.