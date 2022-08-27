27.08.2022 19:53 Дмитро Колонєй
Запущено щоденний потяг до кордону з Румунією
Про це інформує «Укрзалізниця».
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на «Укрзалізницю», залізнична компания реконструювала 20 кілометрів колії, що пролягає вздовж кордону з Румунією на території Закарпаття, та продовжила маршрут поїзда Коломия – Рахів до Ділового із зупинкою у селі Берлибаш. Перший поїзд у Діловому зустріли у п'ятницю, 26 серпня. Надалі він курсуватиме щоденно.
У прес-службі уточнюють, що поїзд № 6441 Коломия – Ділове курсуватиме до Рахова за діючим розкладом:
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Рахів 12:45-13:00,
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Берлибаш 13:16-13:17,
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прибуватиме в Ділове о 13:40.
Поїзд № 6442 Ділове – Коломия
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вирушатиме з Ділового о 14:25,
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Берлибаш 14:48-14:49,
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Рахiв 15:08-15:18,
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