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27.08.2022  19:53   Дмитро Колонєй

Запущено щоденний потяг до кордону з Румунією

Про це інформує «Укрзалізниця».


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на «Укрзалізницю», залізнична компания реконструювала 20 кілометрів колії, що пролягає вздовж кордону з Румунією на території Закарпаття, та продовжила маршрут поїзда Коломия – Рахів до Ділового із зупинкою у селі Берлибаш. Перший поїзд у Діловому зустріли у п'ятницю, 26 серпня. Надалі він курсуватиме щоденно.
 
У прес-службі уточнюють, що поїзд № 6441 Коломия – Ділове курсуватиме до Рахова за діючим розкладом:
  • Рахів 12:45-13:00,
  • Берлибаш 13:16-13:17,
  • прибуватиме в Ділове о 13:40.
 
Поїзд № 6442 Ділове – Коломия
  • вирушатиме з Ділового о 14:25,
  • Берлибаш 14:48-14:49,
  • Рахiв 15:08-15:18,
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, граница румынии, украина
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