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20.01.2023  18:29   Рита Парфенова

Укрзалізниця призначила нові поїзди з Харкова на Донбас

АО «Укрзалізниця» призначає приміські поїзди за маршрутами Краматорськ — Харків та Харків — Слов'янськ.

потяг

Потяги почнуть курсувати з 2 лютого. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Маршрути поїздів такі:

  • №6812 Краматорськ — Харків. Відправлення з Краматорська - о 7:25, прибуття до Харкова (через Слов'янськ, де поїзд зупинятиметься о 7:48) — о 13:00.
  • №6813 Харків — Слов'янськ. Відправлення з Харкова — о 13:40, прибуття до Слов'янська о 18:41.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запускає додатковий приміський поїзд у Харківській області.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, укрзалізниця, харьков
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