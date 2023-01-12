12.01.2023 09:35 Віталій Хінєвіч

Потяг «Харків-Одеса» змінить маршрут

Зміна маршруту відбудеться із 19 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що з 19 січня поїзд №59 Харків - Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 8:12) та прямуватиме через Дніпро та Кривий Ріг (без заїзду на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове). Також цей рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. Прибуття до Одеси залишається без змін - о 10:57.

Аналогічно буде змінений з 20 січня маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса - Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06.

Замість поїзда №275/276 Київ - Запоріжжя - Київ для пасажирів нікопольського напрямку призначаються приміські поїзди:

з 18 січня: №6075 Запоріжжя - Кривий Ріг (відправлення о 15:25, прибуття о 19:54);

з 19 січня: №6076 Кривий Ріг - Запоріжжя (відправлення о 7:10, прибуття об 11:45).

Ці приміські рейси курсуватимуть через станції Дніпробуд-2, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове, забезпечуючи можливість пасажирам із цих міст здійснити зручну пересадку по станції Кривий Ріг-Головний на поїзди №75/76 Кривий Ріг - Київ та №59 Харків – Одеса.



