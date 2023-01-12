12.01.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на пожежі знайшли труп чоловіка

За добу з 11 по 12 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що під час пожежі, що трапилась внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загинув 83-річний чоловік. Його тіло вогнеборці відшукали в осередку пожежі.

Загоряння виникло о 08:16 у приватному будинку в місті Дергачі.

На момент прибуття підрозділів ДСНС пожежа охопила площу у 40 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. На ліквідацію вогню знадобилося понад годину.

Також через порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, постраждав 60-річний чоловік. Він був госпіталізований до опікового центру Харкова. Подія сталась о 08:01 у приватному будинку Харкова.

До місця виклику негайно виїхали 4 оперативні підрозділи ДСНС. На час їх прибуття вогонь встиг розповсюдитись на площу 100 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. На ліквідацію пожежі знадобилося понад 4 години.

Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі Дворічна Куп’янського району. Горіла господарча споруда на площі 40 кв.м.

У свою чергу, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 23 оперативні виїзди.

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