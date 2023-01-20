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20.01.2023  19:58   Євген Клочко

На Харківщині чоловік встромив ніж в груди своєму брату

Чоловік отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту зі своїм двоюрідним братом.

Кримінал Харків: Чоловік встромив ніж в груди своєму брату
Фото ілюстративне
 
Про це РЕДПОСТ повідомили у відділі комунікацій поліції Харківської області. За інформацією правоохоронців, близько опівночі, 19 січня до Чугуївського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних домоволодінь в селі Базаліївка поранено чоловіка.
 
Слідчо-оперативна група а місці події з’ясувала, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з двоюрідним братом. 
 
«Чоловіки розпивали алкогольні напої, після чого почали з’ясовувати стосунки. Зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та вдарив свого молодшого брата у груди. На шум прибігли сусіди, побачивши закривавленого потерпілого на вулиці, викликали швидку», - повідомили в поліції.
 
Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Слідчо-оперативна група вилучила з місця злочину — кухонний ніж та інші речові докази.
 
 
Діоюрідного брата зловмисника, 35-річного потерпілого, з ножовим пораненням грудної клітини у критичному стані доставлено до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв проте то, що чоловік розправився з коханкою та чекає на суд під Харковом.
 

Источник:   ГУНП в Харківській області
 Тэги:  харьков, полиция, покушение
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