20.01.2023 19:58 Євген Клочко
На Харківщині чоловік встромив ніж в груди своєму брату
Чоловік отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту зі своїм двоюрідним братом.
Фото ілюстративне
Про це РЕДПОСТ
повідомили у відділі комунікацій поліції Харківської області. За інформацією правоохоронців, близько опівночі, 19 січня до Чугуївського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних домоволодінь в селі Базаліївка поранено чоловіка.
Слідчо-оперативна група а місці події з’ясувала, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з двоюрідним братом.
«Чоловіки розпивали алкогольні напої, після чого почали з’ясовувати стосунки. Зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та вдарив свого молодшого брата у груди. На шум прибігли сусіди, побачивши закривавленого потерпілого на вулиці, викликали швидку», - повідомили в поліції.
Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Слідчо-оперативна група вилучила з місця злочину — кухонний ніж та інші речові докази.
Діоюрідного брата зловмисника, 35-річного потерпілого, з ножовим пораненням грудної клітини у критичному стані доставлено до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
повідомляв проте то, що чоловік розправився з коханкою та чекає на суд під Харковом.
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