20.01.2023 19:58 Євген Клочко

На Харківщині чоловік встромив ніж в груди своєму брату

Чоловік отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту зі своїм двоюрідним братом.

Фото ілюстративне

Про це РЕДПОСТ повідомили у відділі комунікацій поліції Харківської області. За інформацією правоохоронців, близько опівночі, 19 січня до Чугуївського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних домоволодінь в селі Базаліївка поранено чоловіка.

Слідчо-оперативна група а місці події з’ясувала, що потерпілий отримав тяжке поранення внаслідок конфлікту з двоюрідним братом.

«Чоловіки розпивали алкогольні напої, після чого почали з’ясовувати стосунки. Зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та вдарив свого молодшого брата у груди. На шум прибігли сусіди, побачивши закривавленого потерпілого на вулиці, викликали швидку», - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Слідчо-оперативна група вилучила з місця злочину — кухонний ніж та інші речові докази.

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Діоюрідного брата зловмисника, 35-річного потерпілого, з ножовим пораненням грудної клітини у критичному стані доставлено до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв проте то, що чоловік розправився з коханкою та чекає на суд під Харковом.



