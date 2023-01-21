21.01.2023 15:03 Рита Парфенова

Інтернет-торговця зброєю викрили поліцейські Харківщини (фото)

Тоговця зброєю, який знаходив клієнтів в мережі Інтернет та після оплати «товару» відправляв покупцеві посилку, викрили оперативники харківського карного розшуку.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

В оперативну розробку мешканець Києва, який займався збутом вогнепальноїх зброї, потрапив наприкінці 2022 року. Так, у листопаді 2022 року працівники карного розшуку спільно з працівниками ВП №1 Богодухівського райвідділу поліції зафіксували факт продажу фігурантом покупцеві револьверу системи «Наган» за 15 тисяч гривень.

У січні поточного року зловмисник продав черговому клієнту за 30 тисяч гривень пістолет ТТ калібру 7,62 мм, кобуру та 4 магазини до нього. Даний факт також був задокументований харківськими поліцейськими.





В рамках відкритого кримінального провадження 20 січня працівники УКР спільно зі співробітниками ВП №1 Богодухівського райвідділу поліції, із залученням бійців спецпідрозділу полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури в Харківській області провели на підставі ухвали суду санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта.



В результаті правоохоронці вилучили гвинтівку Мосіна», пістолет-кулемет Шпагіна у розібраному стані, майже дві сотні патронів різних калібрів, корпус гранати Ф-1, 2 міни та 2 ножі. Зброю та боєприпаси направлено на експертизу.





Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Максимальне покарання за скоєння даного кримінального правопорушення передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що затриманий харків’янин, який незаконно зберігав та здійснював продаж зброї та боєприпасів.



