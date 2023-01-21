Как получить ПМЖ на Мальте для жизни, бизнеса и путешествий по Европе

Malta Permanent Residence Programme 一 государственная мальтийская программа для инвесторов, которая позволяет получить постоянный вид на жительство (ПМЖ) на Мальте.
Первая версия программы начала работать в 2015 году, а в 2021 году правительство изменило ее условия. С 2015 года ПМЖ на Мальте получили несколько сотен инвесторов. Рассказываем, в чем выгоды статуса и как его получить.
Справка: ПМЖ 一 это промежуточный статус между ВНЖ и гражданством. Обладатель ПМЖ имеет больше прав, чем обладатель ВНЖ, но меньше 一 чем гражданин.
Большинство стран Союза позволяют получить ПМЖ через 5一7 лет поддержания статуса ВНЖ. Это означает, что необходимо каждый год в течение этого срока документально подтверждать и продлевать статус ВНЖ в миграционном департаменте. Придется соблюдать довольно жесткие условия, например не выезжать из страны выдачи ВНЖ более чем на 90 дней в течение полугода.
Только потом можно подать заявление на ПМЖ, при этом придется сдать экзамен на знание языка, культуры, истории. И, вероятно, прождать одобрения заявления несколько месяцев или даже лет.
Участники мальтийской государственной программы ПМЖ не обязаны жить на Мальте, ждать несколько лет своей очереди в миграционном отделе. Инвестор может оформить статус за 6一8 месяцев.
Взамен инвестиций участник программы получает:
Заявителю необходимо предоставить документы на себя и членов семьи, которые будут участвовать в программе. Это паспорта, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии инфекционных болезней, выписки с банковских счетов.
У инвестора в собственности должны быть активы стоимостью от 500 000 €. Из них 150 000 € должны быть финансовыми.
Инвестор проходит проверку благонадежности. Due Diligence по программе Malta Permanent Residence Programme намного проще проверки, которую проходит инвестор при подаче заявления на гражданство. Это одна из причин, по которой выбор делается в пользу ПМЖ.
После одобрения заявление инвестор выполняет 4 инвестиционных условия:
Опции 2一4 безвозвратные. При покупке недвижимости объект можно продать через 5 лет. Однако придется приобрести или арендовать другую недвижимость, чтобы иметь адрес регистрации. Отличие в том, что спустя 5 лет не надо выполнять требование к стоимости жилья.
Цены на недвижимость на Мальте растут на 5一7% в год, а в курортных районах 一 на 7一10%. Поэтому продажа недвижимости может принести хороший доход.
Инвестору не нужно сдавать экзамены на знание истории и языка. Ему не придется оформлять и поддерживать промежуточный статус ВНЖ.
Важно, что при подаче заявления на участие в программе инвестору сразу дают ВНЖ на время оформления ПМЖ. То есть сразу появляется возможность безвизового въезда в государства Шенгена.
Участвовать в программе может любой состоятельный иностранец, который проживает вне Евросоюза. Он подтверждает юридическую чистоту своего капитала и необходимое его количество.
Вместе с инвестором участниками программы без дополнительных затрат могут стать:
ПМЖ на Мальте 一 это в первую очередь ПМЖ в стране Евросоюза, альтернативное место проживания. На Мальте высокий уровень образования, медицины, экологии.
В стране работаю филиалы британских, американских и международных школ и вузов. Дети инвестора смогут получить качественное европейское образование.
Программа Malta Permanent Residence Programme предлагает инвесторам быстрое оформление ПМЖ без требований к проживанию, знанию языка, без сдачи экзаменов.
Семье инвестора не придется получать промежуточный ВНЖ на несколько лет. Она автоматически получит ВНЖ на Мальте на время оформления ПМЖ. Инвестиции в недвижимость можно вернуть через 5 лет с прибылью. В результате инвестор получает почти такие же права, как и граждане Мальты. Основное ограничение касается безвизовых поездок по миру.
Сьогодні краще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.
влажность:
давление:
ветер: