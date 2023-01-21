21.01.2023 16:01 Рита Парфенова

22 січня настає Китайський Новий рік: як відзначати рік Кролика

З 21 на 22 січня 2023 року настає Новий рік за китайським календарем.



focus.ua

Як передає РЕДПОСТ із посиланням на Фокус, Новий рік у Китаї починається в перший молодик у Водолії. Так, за київським часом Новий рік у Китаї настане о 22.56 годині 21 січня.



Китайський Новий рік не має фіксованої дати, але щороку відзначається кілька днів. У самій Піднебесній Новий рік офіційно святкуватимуть із 21 січня по 27 січня — ці дні будуть вихідними. І примітно, що за китайським літочисленням настане не 2023, а 4720 рік.

Історія свята

Початок свята було покладено в незапам'ятні часи. За легендою, міфічне чудовисько Нянь щороку приходило до міст, нападало на людей та пожирало всю їжу.



Так що люди йшли в гори і залишали для чудовиська їжу, сподіваючись, що воно не нападатиме на них. І одного разу чудовисько налякала дитина, що голосно плакала, в червоному одязі. Так люди зрозуміли, що чудовисько боїться червоного кольору та гучних звуків. Тож стали відлякувати його феєрверками та червоними прикрасами. Найчастіше паперовими ліхтариками.



Китайці вважають свій Новий рік початком весни. За їхніми уявленнями цієї дати пробуджується природа.

Традиції та звичаї Китайського Нового року

Лякати чудовисько більше немає потреби, але традиція святкувати новий рік пишно і галасливо залишилася. Тож відзначають свято у Китаї народними гуляннями, прикрашаючи будинки та вулиці червоними ліхтариками, танцями, святковими процесіями, феєрверками та зводячи цілі міста з ліхтариків.



Червоний колір вважається кольором, що приносить удачу, тому всі одягаються в червоне і дарують червоні конверти з грошима.



Спати у новорічну ніч не заведено. Її проводять за столом у компанії родичів, причому готується безліч національних страв, запускають феєрверки та приєднуються до вуличних ходів. Наступного дня китайці роблять підношення предкам та ходять у гості.

Покровитель року

Символом 2023 став Чорний Водяний Кролик. Так як у китайському гороскопі присутні 12 тварин та 5 стихій, повністю ідентичні роки зустрічаються раз на 60 років. До того, як стати символом 2023 Чорний Водяний Кролик був символом 1963, а до цього - 1903 року.



Кролик вважають найщасливішим у східному календарі.



Квітами Чорного Водяного Кролика є чорний та всі відтінки блакитного та синього. А білого, темно-жовтого та всіх відтінків коричневого слід уникати.



Також прийнято вважати, що покровителем нового 2023 є також Кіт. Наприклад, у В'єтнамі 2023 буде саме роком Кота. Чому так сталося, достеменно невідомо, але часто тварини у східному гороскопі різняться країнами.

Прикмети Китайського Нового року 2023

Спати, як уже було сказано, у китайський новий рік не рекомендується, але в Китаї це ще й складно, оскільки феєрверки запускають усю ніч. Вважається, що якщо заснеш, то можна згаяти щастя.



Також не можна плакати, або засмучуватися, тому що правило "як зустрінеш новий рік - так його і проведеш", у Китаї дотримується дуже строго. Потрібно веселитися та радіти.



Всі інші правила досить стандартні: не можна займатися домашніми справами, особливо прибиранням, щоб не змити удачу, не можна брати гроші в борг, а подарунків має бути лише парна кількість, але не чотири, це число в Китаї, та й у багатьох східних країнах вважається нещасливим.



