21.01.2023 17:04 Рита Парфенова

На Харківщині співробітник Укрзалізниці розтрачував бюджетні кошти

Майстер підрозділу «Куп’янськ-Вузлова дистанція колії» сприяв виплатам зарплати робітникам, які знаходилися за кордоном.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, співробітника Укрзалізниці підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

За даними слідства, у 2018-19 роках чоловік, перебуваючи на посаді майстра у виробничому підрозділі «Куп’янськ-Вузлова дистанція колії» регіональної філії Укрзалізниці організував схему розтрати бюджетних коштів.



Так, він вносив завідомо неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу про відпрацьований робочий час підпорядкованих йому працівників.



Насправді ж його колеги перебували в той час за кордоном, але по відомостях, які вносив підозрюваний в офіційні документи, вони нібито знаходились на роботі.



Через незаконні дії працівника Укрзалізниці держава втратила майже 80 тисяч гривень.



За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова заочно повідомлено про підозру чоловіку у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила у Куп’янську колишніх посадовців регіональної філії Укрзалізниці після захоплення частини регіону добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.



