06.01.2023 21:58 Дмитро Колонєй
Салат «Різдвяний вінок» з курячим філе, сиром та яйцями
Пропонуємо приготувати ефектний та ошатний, співзвучний святу салат.
Як пише РЕДПОСТ
, напередодні Різдва Христового, варто приготувати смачний салат, який має багато варіантів. Пропонуємо зупинитися на смачному рецепті із курячою грудкою, сиром та яйцями. Він оформляється у вигляді різдвяного віночка, яким прийнято прикрашати двері будинків.
Салат «Різдвяний вінок» з курячим філе, сиром та яйцями.
Продукти:
Для салату:
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Куряче філе – 200 г
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Яйця – 2 шт.
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Сир твердий – 150 г
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Кукурудза консервована – 200 г
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Майонез - для заправки
Для прикраси:
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Зелень кропу - 1 великий пучок
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Для декорування також можна використовувати консервовану кукурудзу, ягоди калини, зерна граната, чері (розрізавши навпіл), солодкий перець, варену моркву
Покроковий рецепт приготування:
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Куряче філе відварити у підсоленій воді до готовності. Яйця відварити та остудити.
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Дрібно нарізати куряче м'ясо.
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Сир та яйця натерти на великій тертці.
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З кукурудзи злити зайву рідину.
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Усі інгредієнти салату змішати, посолити за смаком та заправити майонезом.
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У центр страви, на якій подаватимете салат, поставити склянку. Викласти салат навколо склянки у вигляді вінка.
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Зверху прикрасити гілочками кропу.
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Розподілити по поверхні кукурудзу та ягоди калини, гранат, чері
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Салат «Різдвяний вінок» готовий! Смачного!
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