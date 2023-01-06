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06.01.2023  21:58   Дмитро Колонєй

Салат «Різдвяний вінок» з курячим філе, сиром та яйцями

Пропонуємо приготувати ефектний та ошатний, співзвучний святу салат.

Готуємо салат «Різдвяний вінок» з курячим філе, сиром та яйцями
 
Як пише РЕДПОСТ, напередодні Різдва Христового, варто приготувати смачний салат, який має багато варіантів. Пропонуємо зупинитися на смачному рецепті  із курячою грудкою, сиром та яйцями. Він оформляється у вигляді різдвяного віночка, яким прийнято прикрашати двері будинків.
 

Салат «Різдвяний вінок» з курячим філе, сиром та яйцями.

 

Продукти:

 

Для салату:

  • Куряче філе – 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир твердий – 150 г
  • Кукурудза консервована – 200 г
  • Майонез - для заправки

Для прикраси:

  • Зелень кропу - 1 великий пучок
  • Для декорування також можна використовувати консервовану кукурудзу, ягоди калини, зерна граната, чері (розрізавши навпіл), солодкий перець, варену моркву
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Куряче філе відварити у підсоленій воді до готовності. Яйця відварити та остудити.
  2. Дрібно нарізати куряче м'ясо.
  3. Сир та яйця натерти на великій тертці.
  4. З кукурудзи злити зайву рідину.
  5. Усі інгредієнти салату змішати, посолити за смаком та заправити майонезом.
  6. У центр страви, на якій подаватимете салат, поставити склянку. Викласти салат навколо склянки у вигляді вінка.
  7. Зверху прикрасити гілочками кропу.
  8. Розподілити по поверхні кукурудзу та ягоди калини, гранат, чері
  9. Салат «Різдвяний вінок» готовий! Смачного!
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Тэги:  рецепт, салат, рождество, новый год, праздник
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