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06.01.2023  21:22   Дмитро Колонєй

У дитячих садках Харкова відзначили зимові свята (фото)

У Харкові пройшов зимовий цикл українських традиційних заходів.

Відзначили зимові свята у дитячих садках Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, протягом січня у дитячих садках Індустріального району педагоги продовжують знайомити вихованців із святкуванням зимових свят українського народу, адже колядки, вертеп, засівання «на щастя та здоров’я» зберігають зв’язок поколінь, культуру наших предків.  
 
 
Відзначили зимові свята у дитячих садках Харкова
 
Відзначили зимові свята у дитячих садках Харкова
 
Педагоги і діти разом з батьками виготовляють атрибути та декорації, костюми персонажів, вчать музичний народний фольклор. Всі одягають національні костюми та співають різдвяних пісень.
 
Відзначили зимові свята у дитячих садках Харкова
 
 

Тэги:  дети, праздник, харьков, традиции
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