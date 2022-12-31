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31.12.2022  20:19   Дмитро Колонєй

Фотографія харківських дівчинок з постраждалої від ворога Салтівки перемогла на конкурсі (фото)

Харківську світлину презентують на виставках у Австралії та Німеччині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, учениці початкових класів Харківської спеціалізованої школи №33 (Салтівський район) Мілана та Ангеліна Первишові взяли  участь у фотоконкурсі від БФ "Мирне небо Харкова", темою якого була "Україна. Війна. Домашні улюбленці". 
 
Метою конкурсу було показати міжнародній спільноті, як живуть українці та їхні домашні улюбленці  під час війни в Харкові та Харківській області. 
 
Серед великої кількості робіт організатори відібрали 100 найкращих фото,  потім шляхом голосування в телеграм-каналі визначили 10 переможців. Серед них - і фотографія дівчат з їхнім песиком Керрі. 
 
Найближчим часом родина отримає смаколики для домашнього улюбленця, а цю світлину  презентують на виставках, які плануються в Австралії та Німеччині.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, победитель, харьков, фотография, салтовка
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