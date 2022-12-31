31.12.2022 20:19 Дмитро Колонєй

Фотографія харківських дівчинок з постраждалої від ворога Салтівки перемогла на конкурсі (фото)

Харківську світлину презентують на виставках у Австралії та Німеччині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскьраду, учениці початкових класів Харківської спеціалізованої школи №33 (Салтівський район) Мілана та Ангеліна Первишові взяли участь у фотоконкурсі від БФ "Мирне небо Харкова", темою якого була "Україна. Війна. Домашні улюбленці".

Метою конкурсу було показати міжнародній спільноті, як живуть українці та їхні домашні улюбленці під час війни в Харкові та Харківській області.

Серед великої кількості робіт організатори відібрали 100 найкращих фото, потім шляхом голосування в телеграм-каналі визначили 10 переможців. Серед них - і фотографія дівчат з їхнім песиком Керрі.

Найближчим часом родина отримає смаколики для домашнього улюбленця, а цю світлину презентують на виставках, які плануються в Австралії та Німеччині.