06.01.2023 20:35 Дмитро Колонєй

Коригувала вогонь окупантів: у Харкові заарештовано зрадницю

У Харкові суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів щодо арешту жінки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 29-річна уродженка міста Антрацит на Луганщині, яке з 2014 року окуповано російськими військовими, переїхала до Харкова та за завданням російських кураторів вона передавала їм інформацію про розташування українських військових та техніки. У подальшому локації, які передавала коригувальниця вогню, піддавались ворожим оібстрілам.

Дзержинський райсуду Харкова 22 грудня 2022 року задовольнив клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченої.

Одночасно судом визначено заставу в сумі 496 200 грн. Проте обласною прокуратурою було подано апеляційну скаргу на вказану ухвалу, яку задовльнив суд 6 січня 2023 року, повністю скасував ухвалу Дзержинського райсуду та виніс ухвалу, якою призначив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2023 року.

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