20.12.2022 18:53 Дмитро Колонєй

Під Харковом посадовець окупантів відбирав майно у людей (фото)

У Харкові судитимуть чоловіка, який співробітничав с ворогом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру у червні 2022 року в Ізюмі 29-річний місцевий мешканець звернувся до «заместителя мэра» з проханням посприяти у влаштуванні на роботу до «міліції», зустрівся з «начальником» так званого «Изюмского отделения милиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», пройшов співбесіду зі співробітником ФСБ РФ та

приступив до виконання обов’язків як «оперуповноважений карного розшуку» у псевдоправоохоронному органі

затримував людей із застосуванням фізичної сили та вилучав майно.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.