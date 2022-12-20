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20.12.2022  18:53   Дмитро Колонєй

Під Харковом посадовець окупантів відбирав майно у людей (фото)

У Харкові судитимуть чоловіка, який співробітничав с ворогом.

Відбирав майно у людей під Харковом посадовець окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру у червні 2022 року в Ізюмі 29-річний місцевий мешканець звернувся до «заместителя мэра» з проханням посприяти у влаштуванні на роботу до «міліції», зустрівся з «начальником» так званого «Изюмского отделения милиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», пройшов співбесіду зі співробітником ФСБ РФ та
  • приступив до виконання обов’язків як «оперуповноважений карного розшуку» у псевдоправоохоронному органі
  • затримував людей із застосуванням фізичної сили та вилучав майно.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
 
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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