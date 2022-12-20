20.12.2022 18:19 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконують понад тисячу заявок від містян щодобово

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємства

виконали за два місяці понад 60 тис. заявок від громадян

За інформацією ХТМ, тільки за останню добу було виконано 1065 заявок по центральному опаленню та 287 - по гарячому водопостачанню. Більше половини з них - у Слобідській та Немишлянській філіях.

Протягом минулих вихідних після масштабної атаки ворожих ракет на критичну інфраструктуру колектив ХТМ вп'яте запустив систему опалення міста. На сьогодні ще є проблеми з розповітрюванням окремих стояків та квартир, а також дефекти, які виникають при багаторазовій зміні гідравлічних режимів через раптове зникнення електричної напруги. Ситуацію ускладнюють випадки відсутності доступу в окремі квартири, і в деяких випадках не вдається відновити послугу для під'їзду або будинку.

КП «ХТМ» закликає харків'ян з розумінням поставитися до ситуації, в якій опинилося місто, і всіма доступними способами допомагати теплоенергетикам, але не втручатися в систему опалення самостійно.