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20.12.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

Зі 100-річчям привітали жительку Слобідського району

Заступник голови Адміністрації Слобідського району Яна Якименко привітала Варвару Кондратіївну Фесенко з ювілеєм.

Варвара Кондратіївна Фесенко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Варвара Кондратіївна народилася у 1922 році. У своєму житті пережила багато подій, у тому числі Голодомор 1933 року, коли вона, 11-річна дівчинка, піклувалася про своїх братів та сестер, потім - Другу світову війну.  
 
Після початку повномасштабної війни з росією, навесні, була вимушена була поїхати з Харкова до Полтави, але зараз знову повернулася до рідного міста.  
 
Привітав Варвару Кондратіївну і голова ЖК «Артема-2», в управлінні якого знаходиться багатоповерховий будинок, Володимир Мірошников. 
 
Гості вручили подарунки та почесну грамоту від Адміністрації Слобідського району, записали потреби ювілярки і найближчим часом будуть їх вирішувати. 
 
Нагадаємо, у Харкові проходять новорічні заходи для дітей: анонс подій.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  юбилей, харьков
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