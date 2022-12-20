20.12.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Зі 100-річчям привітали жительку Слобідського району

Заступник голови Адміністрації Слобідського району Яна Якименко привітала Варвару Кондратіївну Фесенко з ювілеєм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що Варвара Кондратіївна народилася у 1922 році. У своєму житті пережила багато подій, у тому числі Голодомор 1933 року, коли вона, 11-річна дівчинка, піклувалася про своїх братів та сестер, потім - Другу світову війну.

Після початку повномасштабної війни з росією, навесні, була вимушена була поїхати з Харкова до Полтави, але зараз знову повернулася до рідного міста.

Привітав Варвару Кондратіївну і голова ЖК «Артема-2», в управлінні якого знаходиться багатоповерховий будинок, Володимир Мірошников.

Гості вручили подарунки та почесну грамоту від Адміністрації Слобідського району, записали потреби ювілярки і найближчим часом будуть їх вирішувати.

Нагадаємо, у Харкові проходять новорічні заходи для дітей: анонс подій.