29.05.2022 19:24 Дмитрий Колоней

Юные харьковчане принимают участие в юбилее Международного дня миротворцев

Харьковчан пригласил в Женеву Президент Международной ассоциации миротворцев ООН Лоран Аттар-Байру.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, юные миротворцы из Харькова принимают участие в торжественных и памятных мероприятиях по случаю 20-летия Международного дня миротворцев ООН.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, их пригласил Президент Международной ассоциации миротворцев ООН Лоран Аттар-Байру. Мероприятия проходят во Дворце Наций в Европейской штаб-квартире ООН (Женева, Швейцария).

В рамках рабочей поездки, которая проходит с 26 мая и завершится 2 июня, харьковчане планируют встретиться с миротворцами Франции и презентовать во Дворце Наций фильм о событиях в Харькове.

«Цель поездки – передать месседж юных миротворцев Харькова Президенту Международной ассоциации миротворцев ООН Лорану Аттар-Байру и представителям миротворческих кругов ООН, Международной ассоциации миротворцев ООН «Солдаты мира» – AISP/SPIA о событиях в Харькове и Украине и месте миротворцев в современной истории, выразить свою позицию по утверждению мира», - отметили в департаменте.

Также в программе – посещение Центра ветеранов в отделении Национальной ассоциации SPIA CZECH в городе-побратиме Брно (Чехия), экскурсия в Офис миротворцев ООН в Праге (Чехия) и встреча с Президентом Национальной ассоциации миротворцев Чехии Карелом Чернохом.

Справка. В 1948 году Совет безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира. С тех пор было проведено 72 миротворческие операции. За это время под флагом ООН прошли службу более 1 млн миротворцев, 3 800 из них погибли при исполнении служебных обязанностей. С 1992 года мир и безопасность в мире защищали около 45 тыс. украинских военнослужащих, 55 из которых погибли. Украинцы участвовали в более чем 27 международных операциях. Сейчас Вооруженные Силы Украины задействованы в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.