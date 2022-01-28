28.01.2022 14:17 Екатерина Стрельцова

Каразинский университет празднует свое 217-летие

В вузе прошел торжественный прием по случаю 217-й годовщины со дня открытия дверей Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, которых для многих жителей Харькова, Украины и других стран мира стал альма-матер и открыл двери в мир науки.

В праздничном мероприятии приняли участие мэр Харькова Игорь Терехов, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, областная власть, профессоры университета, деканы факультетов и представители студенческого самоуправления.

Лучшие сотрудники университета были награждены медалями и почетными грамотами, в том числе грамотами исполнительного комитета Харьковского горсовета и Благодарностями городского головы.

Со знаковой датой коллектив Каразинского поздравил и мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что именно этот ВУЗ стал первым классическим университетом Украины и именно благодаря труду профессоров и студентов Харьков получил звание научной и студенческой столицы Украины.

"Очень здорово, что традиции продолжаются. Университет Каразина имеет силу, дух и свой характер и я об этом очень хорошо знаю. И поэтому сюда приезжают студенты не только из других городов Украины, но и с других стран. Мне довелось во многих городах встречаться с вашими выпускниками и самые теплые, самые лучшие слова они произносили и в адрес своих педагогов, и в адрес самого университета. Потому что именно вы прославляете наш город Харьков. С днем рождения!!", - подчеркнул Игорь Терехов.

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