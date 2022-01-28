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28.01.2022  14:32   Дмитрий Колоней

Роковая прогулка: в Харькове найдена пропавшая бабушка с Садового проезда

В Харькове нашли пропавшую без вести 70-летнюю Валентину Тюкаеву.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились поиски пропавшей без вести пожилой женшины, страдающей потерей памяти. 70-летняя Валентина Тюкаева найдена живой в Харькове.      

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Валентина Ивановна, невысокая, черноглазая, среднего телосложения женщина с длинными седыми волосами 26 января 2022 года в 10:00 вышла на прогулку из своего дома в Садовом проезде возле супермаркета РОСТ Новые Дома в черной короткой дубленке, черном кашемировом берете, черных штанах, черных полусапожках, с черной сумкой в руках с паспортом, кошельком и мобильным телефоном и пропала.

Ситуация осложнялсь тем, что пенсионерка страдает потерей памяти. Нашли женщину поисковики сегодня, 28 января 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о поисках женщины, нуждающейся в медпомощи.

 

Тэги:  пропала женщина, найдена живой, харьков, новые дома
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