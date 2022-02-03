Помогите найти: в Харькове пропала бабушка с Салтовки, нуждающаяся в медпомощи (фото)

В Харькове разыскивают 83-летнюю Полину Бардакову.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Ангел", 22 апреля 2021 года из своего дома на Салтовке по улице Гвардейцев Широнинцев вышла невысокая, худощавая и сутулая женщина с короткими русыми с сединой волосами Полина Петровна Бардакова и пропала. Женщина нуждается в медицинской помощи.
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Всех, кто имеет информацию, простя обращаться по телефонам 068-11-00-911 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в машине найден труп пролпавшего без вести мужчины.
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Преодолеть лень сегодня труднее, чем обычно. Зато, если удалось раскачаться – тогда любая задача окажется по плечу.
Снег к утру закончится и больше осадков не предвидится. До самого вечера в Харькове будет держаться облачная погода.
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