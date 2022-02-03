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03.02.2022  16:20   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропала бабушка с Салтовки, нуждающаяся в медпомощи (фото)

В Харькове разыскивают 83-летнюю Полину Бардакову.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Ангел", 22 апреля 2021 года из своего дома на Салтовке по улице Гвардейцев Широнинцев вышла невысокая, худощавая и сутулая женщина с короткими русыми с сединой волосами Полина Петровна Бардакова и пропала. Женщина нуждается в медицинской помощи.

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Всех, кто имеет информацию, простя обращаться по телефонам 068-11-00-911 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в машине найден труп пролпавшего без вести мужчины.

Криминал Харьков: Пропала без вести 83-летняя Полина Бардакова с улицы Гвардейцев Широнинцев

   

Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, салтовка, гвардейцев широнинцев, поиск
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