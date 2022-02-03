03.02.2022 16:35 Виталий Хиневич

Масштабный зимний шторм обрушился на США

В США отменили около 2,4 тысяч авиарейсов из-за непогоды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что 2 февраля сильный зимний шторм обрушился на центральную часть Соединенных Штатов. В регионе идет ледяной дождь, порывы ветра и снегопады.

Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о шторме от Техаса и Колорадо через Средний Запад до северного Нью-Йорка. Шторм будет буйствовать до пятницы.

В это же время отмечается, что на значительной части региона может выпасть до 30 сантиметров снежного покрова, ожидаются порывы ветра до 64 километров в час. Из-за сложных погодных условий населенные пункты остались без электричества и средств связи. Утром 3 февраля в США было отменено около 2,4 тысяч авиарейсов.

Напомним, ранее в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта , общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.