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03.02.2022  16:35   Виталий Хиневич

Масштабный зимний шторм обрушился на США

В США отменили около 2,4 тысяч авиарейсов из-за непогоды.

Шторм США
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что 2 февраля сильный зимний шторм обрушился на центральную часть Соединенных Штатов. В регионе идет ледяной дождь, порывы ветра и снегопады.
 
Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о шторме от Техаса и Колорадо через Средний Запад до северного Нью-Йорка. Шторм будет буйствовать до пятницы.
 
Шторм США
 
В это же время отмечается, что на значительной части региона  может выпасть до 30 сантиметров снежного покрова, ожидаются порывы ветра до 64 километров в час. Из-за сложных погодных условий населенные пункты остались без электричества и средств связи. Утром 3 февраля в США было отменено около 2,4 тысяч авиарейсов.
 
Напомним, ранее в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  погода, сша, харьков
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