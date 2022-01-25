25.01.2022 11:25 Виталий Хиневич
В Грецию циклон принес сильный снегопад
Местные жители не видели такого снегопада десятки лет.
Фото: GREEK REPORTER
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Униан".
Сообщается, что в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.
Кроме этого, железнодорожное и автобусное сообщение в столице Греции было приостановлено.
Причиной непогоды стал циклон под названием "Эльпида". Он распространился на территории Греции и покрыл Афины значительным слоем снега. Местами глубина снежных сугробов достигала 80 сантиметров.
В Центральной Греции из-за ненастья застрял поезд с пассажирами. Во время спасательной операции 15 людей получили травмы разной степени тяжести. Двое пассажиров были доставлены в больницу.
Местные жители отмечают, что такого явления природы не наблюдалось около 50 лет.
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