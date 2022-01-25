25.01.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Грецию циклон принес сильный снегопад

Местные жители не видели такого снегопада десятки лет.

Фото: GREEK REPORTER

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.

Кроме этого, железнодорожное и автобусное сообщение в столице Греции было приостановлено.

Причиной непогоды стал циклон под названием "Эльпида". Он распространился на территории Греции и покрыл Афины значительным слоем снега. Местами глубина снежных сугробов достигала 80 сантиметров.

Читайте также: Харьков продолжает бороться с последствиями непогоды

В Центральной Греции из-за ненастья застрял поезд с пассажирами. Во время спасательной операции 15 людей получили травмы разной степени тяжести. Двое пассажиров были доставлены в больницу.

Местные жители отмечают, что такого явления природы не наблюдалось около 50 лет.