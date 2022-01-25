    
Главная Новости Харькова Общество В Грецию циклон принес сильный снегопад
25.01.2022  11:25   Виталий Хиневич

В Грецию циклон принес сильный снегопад

Местные жители не видели такого снегопада десятки лет.

Снегопад
Фото: GREEK REPORTER
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что в Афинах сильный снегопад и ветер дестабилизировал работу аэропорта, общественного транспорта. Из-за обильных осадков многие водители вынуждены были ночевать в своих автомобилях.
 
Кроме этого, железнодорожное и автобусное сообщение в столице Греции было приостановлено.
 
Причиной непогоды стал циклон под названием "Эльпида". Он распространился на территории Греции и покрыл Афины значительным слоем снега. Местами глубина снежных сугробов достигала 80 сантиметров.
 
 
В Центральной Греции из-за ненастья застрял поезд с пассажирами. Во время спасательной операции 15 людей получили травмы разной степени тяжести. Двое пассажиров были доставлены в больницу.
 
Местные жители отмечают, что такого явления природы не наблюдалось около 50 лет.
 
Напомним, в 2022 году Харьков планирует закупить новую технику для уборки снега и льда на придомовых территориях.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  греция, снегопад, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Медицина Непривитых греков старше 60 лет будут ежемесячно штрафовать на 100 евро 17.05 Культура и Туризм Греция открылась для украинских туристов. Стали известны условия въезда 05.04 Культура и Туризм В Харьковской филармонии выступили артисты из Греции
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 