19.01.2022 12:12 Евгений Клочко

В Харькове хотят купить новую снегоуборочную технику

В 2022 году Харьков планирует закупить новую технику для уборки снега и льда на придомовых территориях.

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, дворовые рабочие делают все возможное, чтобы рассчистить дворы и тротуары как можно быстрее, однако на сегодняшний день этого недостаточно.

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«Я знаю, что наши дворники делают все возможное, за что я им очень благодарен. Однако снегопады показали, что этого, к сожалению, недостаточно. Поэтому будем закупать дополнительную технику, вероятней всего в лизинг. Глядя на сегодняшнюю ситуацию, мы должны делать выводы и уже сейчас планировать подготовку к следующей зиме», - отметил Игорь Терехов.

Он также отметил, что рассматривается возможность приобретения новой снегоуборочной техники для предприятий дорожного хозяйства города.