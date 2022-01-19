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19.01.2022  12:12   Евгений Клочко

В Харькове хотят купить новую снегоуборочную технику

В 2022 году Харьков планирует закупить новую технику для уборки снега и льда на придомовых территориях.

Снегоуборочную технику в Харькове планируют приобрести
 
Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
 
По его словам, дворовые рабочие делают все возможное, чтобы рассчистить дворы и тротуары как можно быстрее, однако на сегодняшний день этого недостаточно. 
 
 
«Я знаю, что наши дворники делают все возможное, за что я им очень благодарен. Однако снегопады показали, что этого, к сожалению, недостаточно. Поэтому будем закупать дополнительную технику, вероятней всего в лизинг. Глядя на сегодняшнюю ситуацию, мы должны делать выводы и уже сейчас планировать подготовку к следующей зиме», - отметил Игорь Терехов. 
 
Он также отметил, что рассматривается возможность приобретения новой снегоуборочной техники для предприятий дорожного хозяйства города.
 
Тэги:  снегоуборка, техника, харьков
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