Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: суд будет проходить в открытом режиме

В Червонозаводском районом суде Харькова решается вопрос о продлении срока содержания Коли Харьковского под стражей.
Судья отклонила прошение адвоката Коли Харьковского относительного того, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме. Таким образом, судебное заседание будет проходить в открытом режиме.
Однако дальнейшие судебные заседания, на которых будут рассматривать непосредственно само дело о ДТП на проспекте Гагарина, может проходить в закрытом режиме. Такой вариант возможен, если адвокат Харьковского снова выступит с ходатайством и его удовлетворит судья. В это же время судья удовлетворила ходатайство адвоката Коли Харьковского и обязала полицию обеспечить охрану адвокату.
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
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Если в отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность.
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