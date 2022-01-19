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19.01.2022  12:48   Рита Парфенова

В Харькове изъяли тысячу литров фальсифицированного спиртного (фото)

Полиция Харькова разоблачила торговцев контрафактным алкоголем.

Полиция изъяла тысячу литров фальсифицированного спиртного

Незаконную схему от закупки несертифицированного алкоголя до его реализации с фальшивым акцизом разоблачили в Харькове, передает РЕДПОСТ. В течение двух лет группа лиц реализовывала на территории Харькова и области незаконно закупленные и самостоятельно расфасованные алкогольные напитки с явными признаками подделки марок акцизного налога.

18 января правоохранители провели девять одновременных обысков по адресам мест изготовления и хранения фальсификата и по месту жительства фигурантов. По результатам обысков обнаружено и изъято 980 литров фальсифицированных алкогольных напитков.

Образцы изъятой продукции направлены на проведение экспертного исследования, по результатам которого будет решен вопрос по сообщению о подозрении злоумышленникам.

Полиция изъяла тысячу литров фальсифицированного спиртного Полиция изъяла тысячу литров фальсифицированного спиртного

В настоящее время устанавливаются места приобретения и сбыта фальсифицированной продукции, а также круг участников незаконной схемы.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 199 УК Украины по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта ликероводочных изделий в крупных размерах, маркированных фальсифицированными марками акцизного налога под брендами известных марок ликероводочной продукции, на территории города Харькова и Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Полиция изъяла тысячу литров фальсифицированного спиртного

Напомним, в Харькове патрульные полицейские выявляют нарушителей, торгующих подакцизными товарами.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  алкоголь, фальсификат, харьков, полиция
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